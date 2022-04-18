Российские производители продуктов питания просят власти не запрещать въезд транспорта из ЕС

"Просим при выработке решения в отношении ответных мер Российской Федерации на пятый санкционный пакет ЕС не применять "зеркальные" меры к европейским перевозчикам и обеспечить беспрепятственный провоз продукции, сырья, материалов и комплектующих для пищевой промышленности на территорию Российской Федерации", - говорится в письме, с копией которого ознакомился "Интерфакс".

Документ подписали Союз производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки), Национальный союз производителей молока (Союзмолоко), Рыбный союз, Ассоциация производителей стеклянной тары, Руспродсоюз, Ассоциация производителей пива, Союз производителей пищевых ингредиентов, Масложировой союз.

Авторы письма напоминают, что введенный в рамках пятого пакета санкций запрет ЕС на перевозки грузов транспортом России и Беларуси не распространяется на перевозку медицинских препаратов и продовольствия. "В то же время отмечаем, что на текущий момент наблюдается ситуация полного запрета на въезд большегрузного транспорта с российскими номерами на территорию Европейского союза. При этом европейские транспортные компании воздерживаются от доставки грузов в Российскую Федерацию, так как в ожидании ответных мер со стороны Российской Федерации видят определенные риски, вплоть до конфискации транспорта европейских перевозчиков", - говорится в письме.

При этом они отмечают, что озвучиваемые на некоторых экспертных площадках предложения о создании "буферных" зон на российско-европейской границе для перевалки грузов не могут быть поддержаны, поскольку в таких условиях невозможно соблюсти требования к безопасности пищевой продукции. Кроме того, это критично увеличит сроки доставки сырья и материалов.

Как заявил президент Союзнапитки Максим Новиков, одной из самых импортозависимых отраслей пищепрома является индустрия напитков. Она зависит от поставок концентрированных соков для производства соковой продукции и продукции для детского питания, а также различных ингредиентов для производства безалкогольных напитков. "По-прежнему наблюдается непростая ситуация на рынке упаковки, в особенности это касается многослойной комбинированной упаковки, в которую разливается широкий спектр пищевой продукции", - сказал он.

По словам Новикова, для перестроения логистики и поиска альтернативных поставщиков потребуется значительное время, что может привести к разрыву товара-проводящей цепочки. "На данный момент производители напитков пытаются сдерживать цены на готовую продукцию, но в случае сохранения негативных тенденций значительный рост цен товаров на полках будет неизбежен", - прогнозирует он.