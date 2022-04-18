В понедельник Харьюский уездный суд приговорил к длительному тюремному заключению мужчину, который в марте прошлого года устроил взрыв на автобусной остановке Вана-Пяэскюла в Лаагри, в результате чего один человек получил легкие ранения.
Мужчина, устроивший взрыв на автобусной остановке в Лаагри, получил длительный срок
56-летний Андрей Гордей был приговорен к 11 годам и шести месяцам лишения свободы за организацию взрыва, незаконное обращение со взрывчатыми веществами, взрывными устройствами, огнестрельным оружием и боеприпасами, а также покушение на убийство, пишет Postimees.
Поздним вечером 14 марта прошлого года на автобусной остановке, расположенной у Neste в Лаагри, произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек.
Согласно обвинения Пыхьяской окружной прокуратуры, с помощью бомбы, установленной на автобусной остановке, Андрей Гордей хотел убить своего знакомого. Согласно обвинению, подсудимый изготовил бомбу у себя дома и взорвал ее возле автобусной остановки.
Полиция безопасности задержала Андрея Гордея в качестве подозреваемого 15 марта прошлого года, по ходатайству Пыхьяской прокуратуры и с разрешения Харьюского уездного суда его взяли под стражу.
В суде он признал себя виновным в незаконным обращении с огнестрельным оружием и боеприпасами, но не в покушении на убийство.