Мужчина, устроивший взрыв на автобусной остановке в Лаагри, получил длительный срок

56-летний Андрей Гордей был приговорен к 11 годам и шести месяцам лишения свободы за организацию взрыва, незаконное обращение со взрывчатыми веществами, взрывными устройствами, огнестрельным оружием и боеприпасами, а также покушение на убийство, пишет Postimees.

Поздним вечером 14 марта прошлого года на автобусной остановке, расположенной у Neste в Лаагри, произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек.

Согласно обвинения Пыхьяской окружной прокуратуры, с помощью бомбы, установленной на автобусной остановке, Андрей Гордей хотел убить своего знакомого. Согласно обвинению, подсудимый изготовил бомбу у себя дома и взорвал ее возле автобусной остановки.

Полиция безопасности задержала Андрея Гордея в качестве подозреваемого 15 марта прошлого года, по ходатайству Пыхьяской прокуратуры и с разрешения Харьюского уездного суда его взяли под стражу.