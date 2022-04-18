Уездным храмам нужна помощь добрых людей

«Церкви в Эстонии — это одни из старейших архитектурных жемчужин, которые необходимо беречь и ценить, - сказал архиепископ EELK Урмас Вийлма. - История нашего народа и семьи заключена в храмах родных уездов. Крещение, конфирмация, брак и, наконец, отпевание — церковные стены веками служили опорой нашим предкам. На сегодняшний день многие церкви, наоборот, находятся в таком положении, когда их стены нуждаются в нашей поддержке».

Как отметил председатель совета фонда поддержки EELK Индрек Лауль, у каждого из нас есть корни в каком-то из уголков Эстонии: «Оттуда родом наши предки, там наши любимые деревья и леса, дома и улицы, вид которых подтверждает, что ты добрался в родной край. Одними из самых выдающихся архитектурных объектов там зачастую являются церковные здания, каждое из которых неповторимо. Вместе мы способны сделать так, чтобы ни одна внешняя сила не смогла разрушить эти ценности, даже время. Таким образом, эти здания будут приветствовать наших потомков на протяжении столетий».

«Акция "Поддержи родную церковь" продлится до конца года — за это время мы надеемся собрать средства, необходимые для изначально запланированных работ», — сказала исполнительный руководитель Церковного фонда Катри Гайлит.

«Например, в нескольких церквях в реставрации нуждаются окна, двери и крыши. В церкви Марии Магдалины в Коэру необходимо осуществить интересный проект: открыть и законсервировать потолочную роспись, чтобы восстановить некогда красочный интерьер церкви. Купола нескольких церквей также нуждаются в чистке и ремонте. Самой дорогой работой является ремонт крыш – церкви Иоанна Крестителя в Сууре-Яани необходимо 300 000 евро на восстановление крыши. Я очень надеюсь, что мы сможем приступить к необходимой работе как можно скорее. Мы также благодарны всем, кто уже внес свой вклад в восстановление эстонских церквей», - добавила она

Пожертвование можно совершить здесь.