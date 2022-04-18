Число эстонских интернет-покупателей растет быстрее, чем в среднем по Европе

В то время как на рынок Европы вышли 2% новых активных интернет-покупателей, рост в Эстонии составил 8%.

Согласно общеевропейскому исследованию DPD, электронная коммерция в Эстонии продолжает расти в течение последних двух лет, особенно за счет активных интернет-покупателей, которые совершают как минимум одну онлайн-покупку в месяц. Их доля составляла всего 34% в 2019 году, но сейчас она достигает 42% от общего числа эстонских покупателей.

«При этом покупки активных интернет-покупателей составляют до 84% всех онлайн-транзакций, а это означает, что они являются основным двигателем электронных покупок во всей Эстонии. Здесь мы видим еще больший потенциал роста, так как только в прошлом году объем товаров, заказанных в посылочные автоматы в Эстонии, увеличился более чем на 30%», — прокомментировал исполнительный руководитель DPD Eesti Ремо Кирсс.

В дополнение к общему увеличению числа активных интернет-покупателей, объем совершенных ими транзакций также увеличился на 6%, достигнув 36 покупок в год. Средний активный интернет-покупатель в Европе получает 43 посылки в год. Больше всего посылок, заказанных через интернет-магазины, в месяц получают жители Германии, Австрии и Великобритании.

На эстонский рынок также потихоньку добавляются новые интернет-покупатели, то есть те, кто раньше не совершал покупок в Интернете совсем: в 2020 году их добавилось 7%, в 2021 году – еще 3%.

«За счет людей, которые до сих пор избегали покупок в Интернете, безусловно, есть большой потенциал для увеличения рынка эстонской электронной коммерции, потому что жители по-прежнему покупают много вещей за границей. Эта доля рынка, безусловно, может увеличиться, ведь «домашний» товар можно заказать быстрее и удобнее. Помимо всего прочего, это также более экологично», — отметил Кирсс.