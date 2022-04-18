В этом году археологический сезон начался мощно – во время строительства офисного здания на улице Лоотси в Таллинне под землей были найдены останки судна, размер которого превышает все ранее выкопанные здесь остовы судов, пишет Postimees.
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При строительстве в центре Таллинна под землей обнаружилось большое судно
При строительстве в центре Таллинна под землей обнаружилось большое судно
EHC Lootsi OÜ приступило к строительству офисного здания на участке Лоотси, 8 в Таллинне, зная, что под землей на участке есть один остов судна, но он не помешает строительству. К сожалению, начало прошлой недели принесло неожиданную информацию о том, что на участке есть и второй остов.