Во вторник стартует общеэстонская ярмарка труда и карьеры

Речь идет о виртуальной ярмарке, которая этой весной будет проходить четыре дня: с 19 по 22 апреля. Ярмарка труда бесплатна для всех и в ней могут принять участие все заинтересованные.

В рамках ярмарки виртуально можно принять участие как в большом семинаре по карьере, так и в тематических семинарах, а также пообщаться напрямую со многими работодателями и ознакомиться с их предложениями о работе. «Мероприятие предусмотрено не только для соискателей работы, но и для работающих людей, которые задумываются о смене рабочего места или хотят поменять направление карьеры и сменить сферу работы», - пояснила руководитель услуги кассы по безработице Ливия Лаас.

На ярмарке вместе со специалистом можно будет потренироваться в прохождении собеседования на работу, и также будет представлен искусственный интеллект, созданный одним эстонским стартапом, который на основе записанного видео предоставляет человеку обратную связь, какие черты характера и эмоции были замечены в ходе его собеседования, и какие выражения человек употреблял.

В этом году в фокусе ярмарки труда молодежь, и специально для них запланированы различные мероприятия. «Если раньше мы организовывали отдельные мероприятия для молодежи, то в этот раз они будут частью большой ярмарки», - сказала Ливиа Лаас.