За сутки в Эстонии скончались шесть человек с коронавирусом

По состоянию на утро 18 апреля в больницах находятся 210 пациентов с коронавирусом. Из них 90 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 57 человек, или 63,3% не были вакцинированы, а 33, или 36,7% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 0,4 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 1,3 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 19 новых историй болезни, из которых в семи случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней ежедневно госпитализировали 9,1 пациентов с симптомами COVID-19. Скончались шесть человек с коронавирусом, один из которых не был вакцинирован: 95-летняя женщина, 91-летняя женщина, 89-летний мужчина, 88-летняя женщина и 66-летняя женщина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 35 вакцинированных человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 33 невакцинированных в день.