Минус миллион. Почему власти Беларуси не замечают проблемы демографии

А может, так и надо?

Неужели белорусской экономике выгодно сокращение населения? "Это не так, - не соглашается Лев Львовский. - Если бы мы говорили о какой-то ресурсной экономике РФ, то в некоторой степени это действительно было так. Нефть добывается независимо от того, находитесь вы в стране или нет. Если человек был гражданином РФ и уехал, действительно, нефтяную ренту можно распределять на меньшее количество людей".

Беларусь, объясняет он, не ресурсная экономика, все что есть в стране, все ее богатство создается трудом людей. "Исключения - это калий, некоторое количество добытой нефти, но тем не менее основа белорусской экономики - это человеческий труд, а не полезные ископаемые. Думаю, что для людей из Совета безопасности сейчас важнее не будущее белорусской экономики, а сохранение власти. С этой точки зрения, если все, кто недоволен, уедут, то им будет гораздо проще жить", - объясняет Львовский.

Похожего мнения придерживается и Серж Навродский: "Может быть, для экономики СССР стейтмент о том, что лучше кормить меньше людей, и мог иметь какое-то значение, но с точки зрения экономической теории это не имеет смысла. Думаю, что люди, которые принимают решения в правительстве, связанные с недемографическими проблемами, не всегда понимают до конца, насколько важны люди в экономике".

К чему приведет сокращение населения в Беларуси?

В экономической теории отток населения - это всегда минус, по трем причинам, поясняет аналитик CASE. "Во-первых, сокращается количество людей, которые работают в экономике, зарабатывают, создают продукт, добавленную стоимость. Во-вторых, люди платят меньше налогов. В-третьих, люди меньше покупают, покупательский спрос уменьшается. Во всей экономической истории я не видел примеров, когда меньшее количество населения приводило бы к лучшему состоянию экономики", - отмечает Серж Навродский.

Он приводит пример: на 1 января 2022 года белорусские наниматели заявляли о наличии 92 тысяч свободных рабочих мест, что почти на 28 процентов выше, чем год назад. "Есть много областей экономики, где у нас не хватает людей, - уточняет Лев Львовский. - Но надо понимать, что человек - и субъект, и объект экономики одновременно. Люди сами создают рабочие места, новые идеи, а за счет этого в том числе и растет экономика. Если мы посмотрим на IT-сектор в Беларуси, теперь уже многострадальный, он создавался из ничего. 30 лет назад нельзя было сказать, что нам не хватает ста тысяч айтишников. 30 лет назад всех хватало, но люди создали новые рабочие места с высокими зарплатами, с высокой добавленной стоимостью. И эти рабочие места последние годы обеспечивали нам до половины экономического роста Беларуси".

Когда речь идет о демографических проблемах, эксперты обращают внимание не только на то, что ждет страну завтра, но и на то, что будет через десятки лет. "У нас консолидированная пенсионная система. Это означает, что к середине 21-го века количество пенсионеров на одного работающего белоруса увеличится в полтора раза (8 пенсионеров на 10 человек трудоспособного возраста). Это значит, что нам надо будет либо сокращать пенсии в полтора раза к 2050 году, либо увеличивать налоги на работающего. Хотя наши налоги, наши отчисления в ФСЗН и так уже довольно большие", - приводит пример Лев Львовский.

В ближайшее же время последствия демографической проблемы будут связаны в первую очередь не с количеством людей, а с их "социально-экономическим качеством", считает он. "Уезжает много высокообразованных людей, людей с мобильными профессиями, активных, молодых. Надо понимать, что вокруг молодых людей, которые зарабатывают полторы тысячи долларов и больше, в Беларуси уже сложилась своя индустрия: кафе, рестораны, спортзалы, строительство новых квадратных метров для молодых семей. Все это будет испытывать уменьшение внутреннего спроса. Здесь я бы не говорил о какой-то катастрофе, но спрос на какие-то сервисы будет падать. А это дальнейшее падение экономики".