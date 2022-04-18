Магазины стройтоваров: новый закон заставляет забыть о скидках

Торговцы, однако, считают, что принятая в 2019 году евродиректива отстала от жизни и не отражает особенностей нынешней ситуации, когда в условиях волатильного рынка, высокой инфляции и дефицита материалов цены на товары могут меняться за несколько часов - так что в итоге многим магазинам, предлагающим, к примеру, строительный ассортимент и товары для дома, придется отказаться от регулярных крупных кампаний с предложением скидок.

Согласно положениям директивы, с конца мая нынешнего года скидка на розничный товар должна рассчитываться не исходя из его самой высокой цены, а наоборот - исходя из самой низкой цены за последние 30 дней - эту сумму необходимо указывать как в ценнике, так и в ходе маркетинговой кампании.

Как поясняет глава Эстонского союза торговцев Неле Пейл, евродиректива, о которой идет речь, была разработана около пяти лет назад, когда инфляция в Европе в течение многих лет была близка к нулевой; теперь же, когда у нас очень высокая инфляция, подобная логика больше не применима.