Юлию Ауг, известную в России и Эстонии актрису театра и кино, а также режиссера, можно считать эстонкой, еврейкой, шведкой и полькой. Но Юлия, которая росла и училась в русскоязычной среде в Нарве и Санкт-Петербурге, представляет, в первую очередь, русскую культуру и русских, ныне презираемых во всем мире из-за российской агрессии в Украине, пишет Postimees.
Для подписчиков
ИНТЕРВЬЮ ⟩ Юлия Ауг: "Все мы, русские, в ответе за то, что взрастили такого диктатора, как Путин"
Юлия Ауг: "Все мы, русские, в ответе за то, что взрастили такого диктатора, как Путин"