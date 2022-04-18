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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Юлия Ауг: "Все мы, русские, в ответе за то, что взрастили такого диктатора, как Путин"

Аймар Алтосаар
Юлия Ауг: "Все мы, русские, в ответе за то, что взрастили такого диктатора, как Путин"
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Актриса и режиссер Юлия Ауг признается, что боится возвращаться из Эстонии в Россию, но «18–19 апреля я должна быть в Москве, у меня там постановки».
Актриса и режиссер Юлия Ауг признается, что боится возвращаться из Эстонии в Россию, но «18–19 апреля я должна быть в Москве, у меня там постановки». Фото: Mihkel Maripuu

Юлию Ауг, известную в России и Эстонии актрису театра и кино, а также режиссера, можно считать эстонкой, еврейкой, шведкой и полькой. Но Юлия, которая росла и училась в русскоязычной среде в Нарве и Санкт-Петербурге, представляет, в первую очередь, русскую культуру и русских, ныне презираемых во всем мире из-за российской агрессии в Украине, пишет Postimees.

Недавно прочитала ответ психолога о том, как общаться с родственниками, полностью затянутыми в сети госпропаганды. Мол, войны нет, идет спецоперация, Путин спасает Россию и Украину от нацизма, российские войска бомбят исключительно военные объекты, а все остальное, что показывают иностранные каналы, – «фейк». Психолог ответил, что с людьми, обработанными госпропагандой, нужно обращаться как с жертвами, которых эксплуатировал духовный насильник, или как с членами религиозной секты.

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