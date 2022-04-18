ИНТЕРВЬЮ ⟩ Юлия Ауг: "Все мы, русские, в ответе за то, что взрастили такого диктатора, как Путин"

Недавно прочитала ответ психолога о том, как общаться с родственниками, полностью затянутыми в сети госпропаганды. Мол, войны нет, идет спецоперация, Путин спасает Россию и Украину от нацизма, российские войска бомбят исключительно военные объекты, а все остальное, что показывают иностранные каналы, – «фейк». Психолог ответил, что с людьми, обработанными госпропагандой, нужно обращаться как с жертвами, которых эксплуатировал духовный насильник, или как с членами религиозной секты.