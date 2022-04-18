Сегодня утром полиция получила сообщение о том, что был поврежден орден на груди Бронзового солдата. В ходе просмотра записи с камер видеонаблюдения удалось выяснить, что акт вандализма был совершен поздно вечером 12 апреля, пишет Postimees.
ФОТО ⟩ Бронзовый солдат подвергся нападению вандалов
Бронзовый солдат подвергся нападению вандалов
В настоящее время полиция сейчас собирает улики и сделает все возможное, чтобы как можно быстрее установить личность вандала и привлечь его к ответственности.
"Свои настроения можно выражать законным и цивилизованным способом, но устраивать акт вандализма в отношении памятника – точно не подходящий для этого способ. В данном случае речь идет о преступлении", – сказал оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Индрек Ару.
Полиция возбудила уголовное дело по статье об осквернении памяти умерших.
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