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Эстонским газом когда-то отапливали даже Ленинград

Рауль Ранне
Эстонским газом когда-то отапливали даже Ленинград
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Сланцеперерабатывающий комбинат им. В. И. Ленина в Кохтла-Ярве, 1955 год.
Сланцеперерабатывающий комбинат им. В. И. Ленина в Кохтла-Ярве, 1955 год. Фото: Vladimir Gorbunov/ Eesti Teadeteagentuur/Rahvusarhiiv

В то время, когда от российского природного газа приходится отказываться надолго (или даже навсегда), а правительство ищет быстрые решения для строительства терминала сжиженного природного газа, любопытно будет знать, что в середине прошлого века cланцевым газом, произведенным в Эстонии, отапливали и Россию, в частности, Ленинград. Об этом пишет Postimees.

После Второй мировой войны, когда разрушенный и замерзающий миллионный город Ленинград (ныне Санкт-Петербург), находящийся совсем рядом с Эстонией, нуждался в срочной помощи с отоплением, Государственный Комитет Обороны СССР во главе с Иосифом Сталиным дал в 1945 году приказ обеспечить поставку бытового газа ленинградцам.

С этой целью в Кохтла-Ярве и Ахтме были построены заводы по производству сланцевого газа, а между Кохтла-Ярве и Ленинградом проложен 203-километровый газопровод. Хотя трубопровод был открыт осенью 1948 года, он был введен в эксплуатацию в начале следующего года.

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