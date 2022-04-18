В то время, когда от российского природного газа приходится отказываться надолго (или даже навсегда), а правительство ищет быстрые решения для строительства терминала сжиженного природного газа, любопытно будет знать, что в середине прошлого века cланцевым газом, произведенным в Эстонии, отапливали и Россию, в частности, Ленинград. Об этом пишет Postimees.
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Эстонским газом когда-то отапливали даже Ленинград
Эстонским газом когда-то отапливали даже Ленинград
После Второй мировой войны, когда разрушенный и замерзающий миллионный город Ленинград (ныне Санкт-Петербург), находящийся совсем рядом с Эстонией, нуждался в срочной помощи с отоплением, Государственный Комитет Обороны СССР во главе с Иосифом Сталиным дал в 1945 году приказ обеспечить поставку бытового газа ленинградцам.
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