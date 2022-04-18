Эстонским газом когда-то отапливали даже Ленинград

В то время, когда от российского природного газа приходится отказываться надолго (или даже навсегда), а правительство ищет быстрые решения для строительства терминала сжиженного природного газа, любопытно будет знать, что в середине прошлого века cланцевым газом, произведенным в Эстонии, отапливали и Россию, в частности, Ленинград. Об этом пишет Postimees.