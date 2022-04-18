Фото ⟩ В Таллинне перед двумя посольствами прошли акции в поддержку Украины

Перед посольством Германии снова прошла акция, в рамках которой люди лежали на земле со связанными руками и мусорными мешками на головах, - это отсылка к жестоко убитым мирным жителям Украины. Акцией оказывается давление на Германию, чтобы она отказалась от российского газа и поддержала Украину необходимым оружием. Акция прошла уже во второй раз, поскольку Германия за неделю не увеличила свой вклад в поддержку Украины.

Вторая акция прошла перед посольством Франции, где люди стояли в ряд, с мусорными мешками на головах и связанными руками, в футболках с надписью «TUÉ PAR MON FRÈRE» (г-жа «убита моим братом») и «VIOLÉ PAR MON FRÈRE» (г-жа «изнасилована моим братом»). Послание протестующих заключается в том, что термин «братья», используемый Макроном и другими политиками для обозначения отношений россиян и украинцев, является самоуправным и это надо прекратить. Они также считают, что Франция не оказала достаточной поддержки Украине, чтобы быстрее закончить войну и спасти жизни мирных жителей.

На прошлой неделе президент США Джо Байден назвал происходящее в Украине геноцидом. К заявлению присоединились несколько западных лидеров, но президент Франции Эмманюэль Макрон по-прежнему колебался и сначала избегал термина «геноцид» на том основании, что украинцы и россияне — братья.