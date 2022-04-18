Арест главного пророссийского политика Украины. Мог ли Медведчук остановить войну?

Где именно и при каких обстоятельствах был задержан Медведчук, неизвестно. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что сообщники должны были вывезти его в Приднестровье, но контрразведчики остановили автомобиль с беглецом на выезде из Киевской области. Секретарь украинского Совбеза Алексей Данилов рассказал Би-би-си, что конечным пунктом путешествия Медведчука была Россия, но "взяли" его на западной границе Украины.

Супруга Медведчука Оксана Марченко на пресс-конференции в Москве - она покинула территорию Украины за неделю до вторжения - заявила, что украинские власти и правоохранительные органы все это время знали о местонахождении ее мужа и "сфабриковали его побег".

Реакция Москвы

Сообщение СБУ о задержании Виктора Медведчука и предложение президента Зеленского обменять его на попавших в плен украинцев, было встречено в Москве с нескрываемым раздражением.

"Отдельные уродцы, именующие себя "украинскими властями", сообщают, что хотят выбить показания из Виктора Медведчука, затем "быстро и справедливо" осудить его, а затем обменять на пленных. Этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц", - написал в своем телеграм-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала планы Киева в отношении Медведчука "британской схемой". "Ясно? Британская схема: провести быстрый суд, дать срок, а затем выбить показания. Работает безотказно", - заявила Захарова.

А пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал перспективы обмена Медведчука сдержанно: "Он является иностранным политическим деятелем. Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации"

При этом Песков добавил, что если бы идеи Медведчука и его партии легли в основу государственной политики Украины, то никакой российской военной операции в Украине не было бы.

"Медведчук всегда был за мир, всегда выступал за мир, выступал против войны, против расширения конфликта на Донбассе", - заявил Песков.

Во всех своих публичных заявлениях Виктор Медведчук действительно неизменно повторял, что видит решение конфликта в Донбассе только мирным путем.

медведчук Фото: СБУ

"Я считаю, что никакая логика по поводу противостояния и эскалации насилия на Донбассе не может инициироваться ни одной из сторон, потому что это будет крах во всем… И хотя мира нет и не предвидится, лучше пусть будет так, чем будут жертвы, тяжелые последствия для людей и для инфраструктуры", - говорил он в интервью Би-би-си менее года назад.

За словами Медведчука о том, что между Россией и Украиной должны установиться "братские", "прагматичные", "взаимовыгодные", "добрососедские" взаимоотношения, стоят не просто голые идеологические конструкты.

Медведчук жил в Украине, он прекрасно знал, что многие украинские дети после аннексии Крыма и конфликта на востоке играют в войну по схеме "наши против русских", что с начала конфликта в Донбассе значительная доля украинцев видела именно Россию ответственной за потерю жилья, здоровья, близких людей - на вопросы об этом ему приходилось отвечать в том числе в интервью Би-би-си. И уж точно как опытный политик, видящий данные соцопросов, смотрящий украинские телеканалы, пусть даже не ходящий по украинским улицам, понимал, что вопросы о будущих взаимоотношениях России и Украины не терпят простых ответов.

"Конечно, я далек от мысли о том, что завтра мы объявим, что мы с Россией добрые соседи, мы дружим - и сразу все наладится", - говорил он.

"У нас (у Украины) когда-то были плохие отношения с Польшей из-за событий 1942 года (имеется в виду резня на Волыни - ред.). Но они же нормализовались", - доказывал он в другом интервью.

Транслировал ли он эту позицию Владимиру Путину во время своих разговоров о настроениях в украинском обществе, неизвестно. Сам Медведчук говорил, что не раз высказывал российскому лидеру свою позицию по поводу того, что Крым продолжает оставаться частью Украины - вероятно, будучи одним из очень немногочисленных собеседников Путина, способных сказать ему это в лицо.

В 2015 году российский публицист Михаил Зыгарь называл Медведчука "главным для Кремля источником информации о происходящем в Украине, главным советником и каналом связи", а сам Медведчук реагировал на эту цитату репликой: "Я бы хотел, чтобы их (каналов) было больше, чтобы не только я этим занимался, но и другие".