Биржевая цена на электроэнергию вырастет во вторник почти до 115 евро

Самой высокой — 291,43 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет во вторник утром с 8 до 9 часов, а самой низкой — днем, с 16 до 17 часов, когда она составит 75,05 евро за мегаватт-час.

В Латвии средняя стоимость электроэнергии во вторник будет также 114,91 евро за мегаватт-час, а в Литве 163,37 евро. В Финляндии средняя стоимость электричества во вторник составит 96,45 евро за мегаватт-час, что на 20% ниже, чем в Эстонии.