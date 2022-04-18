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Биржевая цена на электроэнергию вырастет во вторник почти до 115 евро

BNS
Биржевая цена на электроэнергию вырастет во вторник почти до 115 евро
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Электричество.
Электричество. Фото: Toomas Huik

Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне во вторник по сравнению с понедельником вырастет почти на 31,9 процента до 114,91 евро за мегаватт-час.

Самой высокой — 291,43 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет во вторник утром с 8 до 9 часов, а самой низкой — днем, с 16 до 17 часов, когда она составит 75,05 евро за мегаватт-час.

В Латвии средняя стоимость электроэнергии во вторник будет также 114,91 евро за мегаватт-час, а в Литве 163,37 евро. В Финляндии средняя стоимость электричества во вторник составит 96,45 евро за мегаватт-час, что на 20% ниже, чем в Эстонии.

Самая высокая цена среди участников рынка Nord Pool во вторник будет в Австрии — средняя цена на электричество там составит 221,76 евро за мегаватт-час.

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