Женская сборная Швеции отказалась играть с Россией на чемпионате Европы

Швеция отказалась сыграть с Россией на женском Евро по футболу, сообщает RBC.Sport. Турнир пройдет в Англии в июле. ФИФА и УЕФА отстранили Россию от международных соревнований, но РФС опротестовал это решение. Сыграет ли женская сборная на Евро, станет известно после вердикта арбитража в Лозанне.