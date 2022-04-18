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Женская сборная Швеции отказалась играть с Россией на чемпионате Европы

rus.postimees.ee
Женская сборная Швеции отказалась играть с Россией на чемпионате Европы
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Футбольные мячи.
Футбольные мячи. Фото: Chris Radburn

Швеция отказалась сыграть с Россией на женском Евро по футболу, сообщает RBC.Sport. Турнир пройдет в Англии в июле. ФИФА и УЕФА отстранили Россию от международных соревнований, но РФС опротестовал это решение. Сыграет ли женская сборная на Евро, станет известно после вердикта арбитража в Лозанне.

Женская сборная Швеции отказывается играть против национальной команды России на чемпионате Европы. Об этом заявил глава Шведского футбольного союза и первый вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон.

«Учитывая текущую ситуацию, мы не встретимся с Россией на чемпионате Европы», — цитирует его SVT.

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