Швеция отказалась сыграть с Россией на женском Евро по футболу, сообщает RBC.Sport. Турнир пройдет в Англии в июле. ФИФА и УЕФА отстранили Россию от международных соревнований, но РФС опротестовал это решение. Сыграет ли женская сборная на Евро, станет известно после вердикта арбитража в Лозанне.
Женская сборная Швеции отказалась играть с Россией на чемпионате Европы
Женская сборная Швеции отказалась играть с Россией на чемпионате Европы
Женская сборная Швеции отказывается играть против национальной команды России на чемпионате Европы. Об этом заявил глава Шведского футбольного союза и первый вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон.
«Учитывая текущую ситуацию, мы не встретимся с Россией на чемпионате Европы», — цитирует его SVT.