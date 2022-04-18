Кристиан Яани: 9 мая любую символику нужно оставить дома

- Готовится серьезно, но в то же время для полиции это не неожиданные даты. 26 апреля — это та дата, на которую полиция смотрит под другим углом с 2007 года, и 9 мая полиции всегда приходилось учитывать, что день немного другой. В этом году ситуация иная, поскольку 26 апреля исполняется 15 лет апрельским беспорядкам, а 9 мая приобрело другое значение в контексте войны в Украине.