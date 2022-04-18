Пн, 18.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing
Для подписчиков

Кристиан Яани: 9 мая любую символику нужно оставить дома

Улла Лянтс
Кристиан Яани: 9 мая любую символику нужно оставить дома
Facebook LinkedIn OK Twitter
Кристиан Яани.
Кристиан Яани. Фото: Mihkel Maripuu

О том, как полиция готовится к предстоящей годовщине Бронзовой ночи 26 апреля и к 9 мая, Postimees поговорил в прямом эфире с министром внутренних дел Кристианом Яаном (Центристская партия).

- Как полиция готовится к 26 апреля и 9 мая?

- Готовится серьезно, но в то же время для полиции это не неожиданные даты. 26 апреля — это та дата, на которую полиция смотрит под другим углом с 2007 года, и 9 мая полиции всегда приходилось учитывать, что день немного другой. В этом году ситуация иная, поскольку 26 апреля исполняется 15 лет апрельским беспорядкам, а 9 мая приобрело другое значение в контексте войны в Украине.

- Что можно и что нельзя 9 мая? Чего точно нельзя делать 9 мая в этом году?

- Посещение кладбища не может быть запрещено. Сходить на кладбище, чтобы возложить цветы в память о погибших на войне, этого никто не может запретить.

Ключевые слова
Наверх