Лийна Керсна: почему мы хотим, чтобы украинские дети изучали эстонский язык?

Почему так важно, чтобы украинские дети и подростки были помещены в учебные заведения с эстонским языком обучения, когда, например, русскоязычная школа может быть гораздо более комфортным выбором для семей, находящихся в и без того сложных условиях? Ответ прост: изучение государственного языка в повседневной языковой среде, в том числе в эстоноязычных детских садах и школах, происходит гораздо быстрее и легче.

Большинство детей из Украины поступили в эстоноязычные учебные заведения (67%), но 20% беженцев числятся в русскоязычных детских садах и школах. В школы с языковым погружением ходит только около 12% детей, зарегистрированных в эстонской инфосистеме образования EHIS.

В случае учебы в русскоязычных учебных заведениях существует большая вероятность того, что военные беженцы не овладеют эстонским языком на должном уровне. Нам известны последние данные о результатах уровневых работ в русскоязычных школах по эстонскому языку как второму языку в 4 и 7 классах. Результаты поражают - только 40% учеников 4-го класса смогли достичь самого элементарного уровня А1, из них только 19% могли говорить на уровне А1.

В седьмых классах ситуация не лучше - только 44,2% учеников владеют государственным языком на базовом уровне А2. Только 20% могут устно выражать свои мысли на эстонском языке на этом уровне. И это молодые люди, которые изучали эстонский язык в течение семи лет. Последние результаты выпускных экзаменов показывают, что к окончанию основной школы лишь немного более половины учащихся русскоязычных школ овладевают эстонским языком как вторым языком на требуемом уровне В1, а к окончанию гимназии около 61% достигают уровня В2. Друзья, у нас серьезная проблема.

Раннее погружение в языковую среду играет важную роль в изучении языка. Анализ результатов уровневых работ показал, что учащиеся, которые следовали программе раннего языкового погружения, достигли значительно лучших результатов, чем другие учащиеся. Например, почти 75% учеников в группах раннего погружения в языковую среду достигли уровня А1, по сравнению с 25% учеников, обучавшихся по "стандартной" методике. Я приветствую решение города Таллинна быстро создать школу с языковым погружением для украинцев, где 60% уроков будут проходить на эстонском языке, а 40% - на украинском. Я считаю, что пример украинской школы с языковым погружением вскоре послужит хорошим примером того, как можно эффективно изучать государственный язык, сохраняя при этом свой родной язык.

Семьи, бежавшие от ужасов войны, по понятным причинам надеются как можно скорее вернуться на родину, чтобы восстановить свою страну. Поскольку около тысячи учебных заведений в Украине серьезно пострадали в результате боевых действий, а целые города разбомблены до основания, мы должны быть готовы к тому, что беженцы