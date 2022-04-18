Власти Хийумаа хотят создания на острове военной базы

На Хийумаа нет современного культурного центра - здание Кярдлаского культурного центра амортизировано до такой степени, что, по мнению волостной управы, целесообразнее построить новое здание, чем реконструировать его.

Хийумааский культурный центр также должен стать современным конференц-центром, которого сейчас нет на Хийумаа. Ориентировочная стоимость центра составляет 10 миллионов евро, из которых на половину, то есть на 5 миллионов, волость рассчитывает получить поддержку из государственного бюджета в ближайшие два года.

От материка до Муху - 6 километров, а до Хийумаа - 22 километра. Если, например, подсчитать, что средний автомобиль расходует 8 литров топлива на 100 километров, то билет на автомобильный паром между Куйвасту и Виртсу должен стоить немногим больше евро, на маршруте Рохукюла – Хельтермаа почти пять евро.тВ реальности полный билет дороже в 10 и 3 раза соответственно. Билет со скидкой на маршруте Хийумаа соответствует фактической стоимости, однако на маршруте до Муху он в 3 раза дороже.

Учитывая, что обслуживание судоходной линии является прибыльным бизнесом, если посмотреть на годовые отчеты судоходной компании, судоходный билет не должен быть местом для получения прибыли, его следует воспринимать как продление шоссе. Поскольку объемы перевозок как пассажиров, так и транспортных средств на судоходных линиях увеличились и будут увеличиваться еще больше при более выгодной цене, судоходная компания нуждается в минимальных дополнительных средствах из бюджета или вообще не нуждается в них.

Кризис военных беженцев высветил нехватку жилья, особенно на Хийумаа, население которого за два года выросло: с 9 440 до 9 570 человек. Рост был бы еще быстрее, если бы жильё можно было предоставить всем желающим.

Волость Хийумаа предлагает быстро и более масштабно возобновить государственную программу арендного жилья и хочет, чтобы самоуправлениям была предоставлена ​​мера государственной поддержки для приспособления устаревших муниципальных зданий под жилые помещения.