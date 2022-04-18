Петиция "Март Хельме - вон из Рийгикогу!" собрала за час несколько тысяч подписей

«Март Хельме известен своим чрезмерно смелым языком, который оставляет желать лучшего. Один член Рийгикогу все чаще считает, что публичное и вульгарное оскорбление других людей является нормальным и привычным. Все мы помним, как некоторое время назад Хельме назвал премьер-министр Каю Каллас биполярной», — гласит текст народной инициативы.