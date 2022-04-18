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Петиция "Март Хельме - вон из Рийгикогу!" собрала за час несколько тысяч подписей

Лоора-Элизабет Ломп
Петиция "Март Хельме - вон из Рийгикогу!" собрала за час несколько тысяч подписей
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Toonane siseminister ja EKRE juht Mart Helme
Toonane siseminister ja EKRE juht Mart Helme Фото: Tairo Lutter

Народная инициатива "Март Хельме - вон из Рийгикогу!" в прошлую пятницу начала сбор подписей за исключение члена фракции Эстонской консервативной народной партии Марта Хельме из парламента, пишет Postimees.

«Март Хельме известен своим чрезмерно смелым языком, который оставляет желать лучшего. Один член Рийгикогу все чаще считает, что публичное и вульгарное оскорбление других людей является нормальным и привычным. Все мы помним, как некоторое время назад Хельме назвал премьер-министр Каю Каллас биполярной», — гласит текст народной инициативы.

Однако, по словам автора петиции Гете Кауге, своим недавним заявлением о военных беженцах в Украине Хельме хватил через край.

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