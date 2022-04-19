Микко: действия Путина очень часто приводят к результату, прямо противоположному его ожиданиям

- Вчера Владимир Путин присвоил 64-й отдельной мотострелковой бригаде почетное звание гвардейской. Министерство обороны Украины официально называло это подразделение среди ответственных за совершение резни в Буче. Понятно, что Россия называет кадры из Бучи фальсификацией, отрицая совершение российскими военными убийств и изнасилований, но уж как минимум сами военнослужащие этой бригады точно знают, что они убивали и мучали мирных жителей. Получается, что российская власть поощряет жестокость своих военных и посылает им сигнал о гарантиях их безнаказанности?

- Безусловно, так оно и есть. Нужно также понимать, что без прямого разрешения своих командиров солдаты таких свинств творить не станут. В то же самое время те люди, которые присутствовали на встрече Владимира Путина и канцлера Австрии, утверждают, что Путин сказал канцлеру, что все материалы о якобы совершенных российскими военнослужащими преступлениях в Буче являются фейками, что ничего подобного российская армия там не делала и что все это фабрикации украинских СМИ. Поэтому для Путина всех этих преступлений, которые ужаснули мир, вообще не было.

- Вчера Служба безопасности Украины опубликовала в соцсетях видеозапись, на которой задержанный украинский политик Виктор Медведчук произносит обращение к Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину с просьбой обменять его на защитников и жителей Мариуполя. Медведчук, которого считают очень близким человеком к Путину, находился под домашним арестом в Украине по делу о госизмене. Вскоре после вторжения России в Украину Медведчук сбежал из-под ареста. 12 апреля его задержали украинские спецслужбы. Насколько в действительности Медведчук является для Путина важным человеком и может ли его арест быть сильным козырем в руках Украины?

- Вне всякого сомнения, Медведчук является близким человеком к Путину. Однако трудно сказать, какой из него получится «товар на обмен». Возможно, его выменяют на кого-то или что-то очень быстро, а, возможно, его судьба станет предметом очень долгих переговоров. Да, Кремль говорит, что его не должна особенно интересовать судьба гражданина Украины, но, например, Володин, председатель Госдумы, довольно резко сказал, что Владимир Зеленский может понести за судьбу Медведчука личную ответственность. То есть даже внутри политической элиты России люди говорят разное. Это может указывать на то, что в верхушке российской власти может идти, как говорил Черчилль, схватка бульдогов под ковром.