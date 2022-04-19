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Микко: действия Путина очень часто приводят к результату, прямо противоположному его ожиданиям

Павел Соболев
Микко: действия Путина очень часто приводят к результату, прямо противоположному его ожиданиям
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  • Без прямого разрешения своих командиров солдаты не бесчинствуют в отношении мирного населения
  • Спокойствия на территории Украины пока нет нигде, ракеты долетают до Киева и Львова
  • Противоречивые реакции на арест Виктора Медведчука говорят о подковерной борьбе в российской власти

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, директор Высших курсов национальной обороны и безопасности Мадис Микко среди прочего ответил на вопросы, касающиеся присвоения почетного звания российскому подразделению, причастному к преступлениям в Буче, и значимости ареста Виктора Медведчука для российско-украинских переговоров.

- Вчера Владимир Путин присвоил 64-й отдельной мотострелковой бригаде почетное звание гвардейской. Министерство обороны Украины официально называло это подразделение среди ответственных за совершение резни в Буче. Понятно, что Россия называет кадры из Бучи фальсификацией, отрицая совершение российскими военными убийств и изнасилований, но уж как минимум сами военнослужащие этой бригады точно знают, что они убивали и мучали мирных жителей. Получается, что российская власть поощряет жестокость своих военных и посылает им сигнал о гарантиях их безнаказанности?

- Безусловно, так оно и есть. Нужно также понимать, что без прямого разрешения своих командиров солдаты таких свинств творить не станут. В то же самое время те люди, которые присутствовали на встрече Владимира Путина и канцлера Австрии, утверждают, что Путин сказал канцлеру, что все материалы о якобы совершенных российскими военнослужащими преступлениях в Буче являются фейками, что ничего подобного российская армия там не делала и что все это фабрикации украинских СМИ. Поэтому для Путина всех этих преступлений, которые ужаснули мир, вообще не было.

- Вчера Служба безопасности Украины опубликовала в соцсетях видеозапись, на которой задержанный украинский политик Виктор Медведчук произносит обращение к Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину с просьбой обменять его на защитников и жителей Мариуполя. Медведчук, которого считают очень близким человеком к Путину, находился под домашним арестом в Украине по делу о госизмене. Вскоре после вторжения России в Украину Медведчук сбежал из-под ареста. 12 апреля его задержали украинские спецслужбы. Насколько в действительности Медведчук является для Путина важным человеком и может ли его арест быть сильным козырем в руках Украины?

- Вне всякого сомнения, Медведчук является близким человеком к Путину. Однако трудно сказать, какой из него получится «товар на обмен». Возможно, его выменяют на кого-то или что-то очень быстро, а, возможно, его судьба станет предметом очень долгих переговоров. Да, Кремль говорит, что его не должна особенно интересовать судьба гражданина Украины, но, например, Володин, председатель Госдумы, довольно резко сказал, что Владимир Зеленский может понести за судьбу Медведчука личную ответственность. То есть даже внутри политической элиты России люди говорят разное. Это может указывать на то, что в верхушке российской власти может идти, как говорил Черчилль, схватка бульдогов под ковром.

- Согласно данным пограничной службы Польши, в минувшую субботу впервые с начала войны в Украину въехало больше людей, чем покинуло ее, 22 000 против примерно 19 000. Многие люди возвращаются всего на несколько дней повидать родственников и стараются не отъезжать далеко от границы. Но есть и те, кто намерены остаться дома, хотя власти предупреждают, что это по-прежнему небезопасно, о чем, например, говорит мэр Киева Виталий Кличко. Однако если все большее число людей возвращается в Киев и окрестности, это, наверное, означает, что люди стали чувствовать, что в войне наступил перелом в пользу Украины?

- Во-первых, уже совершенно понятно, что каким образом бы эта война не закончилась, Россия будет выглядеть на 100 процентов проигравшей стороной. Во-вторых, нужно помнить, что война пока еще не закончилась. Пусть российских войск вокруг Киева уже нет, пусть они ушли оттуда в направлении Донбасса, ракеты у России все равно остаются. Взрывы гремят не только, например, в Киеве, но и даже во Львове, так что спокойствия пока в Украине нет нигде. Однако тот факт, что люди возвращаются в Украину, что они навещают родственников или даже возвращаются в свои дома, конечно, очень позитивен. И все союзники Украины должны поддерживать украинский тыл, всеми имеющимися возможностями.

- Владимир Зеленский передал вчера главе представительства ЕС в Киеве, эстонскому дипломату Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения Украиной статуса кандидата на членство в Евросоюзе. Понятно, что это начало долгого пути, но можно ли уже в этой символической процедуре передачи анкеты видеть знак того, что планы России заново поделить Европу на свой лад и определить свои зоны влияния оказались миром и Европой отвергнуты, и европейскому будущему Украины Россия помешать окажется не в состоянии?

- Да, конечно, потому что стало ясно, что этот вопрос не является вопросом только Украины. Для Путина и для нынешней российской власти стало нормой, что своими действиями они не только не достигают своих целей, но и достигают чего-то прямо противоположного своим планам. Я очень надеюсь, что скоро мы будем приветствовать Финляндию и Швецию в НАТО. Украина через какое-то время вступит в Европейский Союз. По сути, это будет совершенно обратный результат в сравнении с тем, на который Путин рассчитывал, когда затевал агрессию против Украины.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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