Студия Postimees: Кремль поощряет жестокость своих военных и посылает им сигналы о гарантиях безнаказанности?

- Президент Украины Владимир Зеленский вчера в своем вечернем обращении заявил, что битва за Донбасс началась. По словам Зеленского, российские войска начали наступление на Донбасс, к которому давно готовились. Советник президента Алексей Арестович сказал, что на востоке Украины основные усилия российских войск направлены на города Рубежное, Попасная и Северодонецк. Также Арестович опроверг информацию о том, что российские военные взяли город Кременная в Луганской области. Можно ли сказать, что захват всего Донбасса стал главной целью Путина на текущий момент, которой Россия хочет добиться, например, к 9 мая?

- Вчера Служба безопасности Украины опубликовала в соцсетях видеозапись, на которой задержанный украинский политик Виктор Медведчук произносит обращение к Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину с просьбой обменять его на защитников и жителей Мариуполя. Медведчук, которого считают человеком из ближнего окружения Путина, находился под домашним арестом в Украине по делу о госизмене. Вскоре после вторжения России в Украину Медведчук сбежал из-под ареста. 12 апреля его задержали украинские спецслужбы. Насколько в действительности важным человеком является для Путина Медведчук и может ли его арест быть сильным козырем в руках Украины?

- Владимир Зеленский передал вчера главе представительства ЕС в Киеве, эстонскому дипломату Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения Украиной статуса кандидата на членство в Евросоюзе. Можно ли уже в этой символической процедуре передаче анкеты видеть знак того, что планы России заново поделить Европу и определить свои зоны влияния оказались миром и Европой отвергнуты? И что европейскому будущему Украины Россия помешать окажется не в состоянии?