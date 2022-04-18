Полицейского подозревают в превышении полномочий: на служебной машине наехал на человека

10 апреля в бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны поступила видеозапись, на которой снято, как на улице Рюйтли в Пярну молодой человек запрыгивает на капот стоящей патрульной полицейской машины, поднимает руки, а затем убегает. Патруль с мигалками начинает преследовать молодого человека. После небольшого преследования машина наезжает на убегающего по тротуару молодого человека. От удара молодого человека отбрасывает от машины и он падает.

На данный момент установлено, что этот инцидент был в ночь на 2 апреля в четыре часа. Также известно, что после наезда патруль не оказал помощь молодому человеку и не вызвал скорую помощь для проверки состояния его здоровья. Молодого человека доставили в отделение полиции трезветь, а при последующем осмотре у потерпевшего были обнаружены легкие телесные повреждения.

«В настоящее время служебная проверка выясняет, почему полицейских остановил молодого человека таким образом. Закон не предусматривает задержания лица, передвигающегося пешком, моторным транспортным средством. Кроме того, ни в коем случае не оправдано и не гуманно, что после наезда патруль не оказал человеку первую помощь и не вызвал медиков для проверки его здоровья», — сказал ляэнеский префект Кайдо Кыплас.

По словам прокурора Ляэнеской окружной прокуратуры Элле Кеэман, собранный в ходе производства материал позволит проанализировать инцидент и оценить законность применения прямого принуждения. Во избежание повторения подобных случаев прокуратура обратилась в Пярнуский уездный суд с требованием на время расследования отстранить от служебных обязанностей сидевшего за рулем патрульного полицейского. Суд удовлетворил ходатайство, и поэтому департамент приостановила рабочие отношения с этим полицейским.