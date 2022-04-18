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В Москве убита семья бывшего вице-президента «Газпромбанка»

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В Москве убита семья бывшего вице-президента «Газпромбанка»
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Полиция у дома бывшего вице-президента «Газпромбанка»
Полиция у дома бывшего вице-президента «Газпромбанка» Фото: Sergei Fadeichev/TASS/Scanpix

Семья бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева найдена убитой на Университетском проспекте в Москве, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, бизнесмен сначала выстрелил в своих жену и 13-летнюю дочь, после чего покончил с собой. Сотрудники правоохранительных органов Москвы обнаружили оружие в руках Аваева.

Тела нашла родственница семьи, которая рассказала, что долго не могла дозвониться до предпринимателя. Причины и подробности трагедии устанавливаются.

Позднее в управлении Следственного комитета по Москве сообщили, что на место выехал глава регионального ведомства Андрей Стрижов вместе с заместителем Сергеем Ярошем. В прокуратуре столицы РФ добавили, что по факту обнаружения тел возбуждено уголовное дело, ход расследования контролируется.

Также на месте происшествия находятся прокурор Западного административного округа Андрей Данилов и Никулинский межрайонный прокурор Константин Простаков.

Владислав Аваев занимал пост вице-президента в «Газпромбанке», являлся членом попечительского совета ЦСК финансово-экономических органов РФ. Позднее стал главой компании «РТ-карбон», у него был контрольный пакет акций компании «Карбоникс». Там планировалось производить костезамещающие углеродные импланты.

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