В Москве убита семья бывшего вице-президента «Газпромбанка»

По предварительным данным, бизнесмен сначала выстрелил в своих жену и 13-летнюю дочь, после чего покончил с собой. Сотрудники правоохранительных органов Москвы обнаружили оружие в руках Аваева.

Тела нашла родственница семьи, которая рассказала, что долго не могла дозвониться до предпринимателя. Причины и подробности трагедии устанавливаются.

Позднее в управлении Следственного комитета по Москве сообщили, что на место выехал глава регионального ведомства Андрей Стрижов вместе с заместителем Сергеем Ярошем. В прокуратуре столицы РФ добавили, что по факту обнаружения тел возбуждено уголовное дело, ход расследования контролируется.

Также на месте происшествия находятся прокурор Западного административного округа Андрей Данилов и Никулинский межрайонный прокурор Константин Простаков.