МОК объяснил отказ исключить из своих рядов Исинбаеву и Тарпищева

МОК не стал исключать россиян из числа своих членов, поскольку, согласно Олимпийской хартии, они избираются в индивидуальном порядке и не являются представителями своей страны в организации, заявили в МОК швейцарскому изданию Tages-Anzeiger.

В МОК отметили, что, наоборот, «после избрания членами МОК эти люди потом направляются как послы МОК в спортивные организации своих стран».

Также в МОК отметили, что в настоящее время никаких заседаний с участием россиян в организации не проводится.