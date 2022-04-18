МОК ответил на призыв министра обороны и спорта Швейцарии исключить россиян, сославшись на Олимпийскую хартию, согласно которой они представляют комитет в своей стране, а не наоборот, сообщает RBC.Sport.
МОК объяснил отказ исключить из своих рядов Исинбаеву и Тарпищева
МОК объяснил отказ исключить из своих рядов Исинбаеву и Тарпищева
МОК не стал исключать россиян из числа своих членов, поскольку, согласно Олимпийской хартии, они избираются в индивидуальном порядке и не являются представителями своей страны в организации, заявили в МОК швейцарскому изданию Tages-Anzeiger.
В МОК отметили, что, наоборот, «после избрания членами МОК эти люди потом направляются как послы МОК в спортивные организации своих стран».
Также в МОК отметили, что в настоящее время никаких заседаний с участием россиян в организации не проводится.
Таким образом МОК отреагировал на письмо министра обороны и спорта Швейцарии Виолы Амерд главе комитета Томасу Баху, в котором она призвала МОК сделать «следующий шаг» и исключить российских и белорусских представителей из международных федераций и МОК.