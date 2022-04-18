За автогонщика, показавшего нацистский жест, вступился звездный коллега

Спортсмен после победы на этапе чемпионата Европы по картингу продемонстрировал на подиуме жест, похожий на нацистское приветствие. Вскоре после этого команда, за которую он выступал, разорвала с ним контракт, а FIA начала расследование. Молодому гонщику грозит пожизненная дисквалификация.

«15-летний парень выиграл серьезную картинговую гонку – представьте, какие это эмоции. Вы действительно думаете, что он осознанно демонстрировал какие-то там жесты и пытался донести какую-то свою позицию? По-моему, это полный бред! На самом деле мне очень жалко Артёма. Я искренне хочу его поддержать. Очень надеюсь, что вся эта ситуация будет тщательно проанализирована и его карьера никак не пострадает из-за этой глупости», – сказал Сироткин в Телеграм-канале «Русские парни из F1».