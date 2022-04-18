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За автогонщика, показавшего нацистский жест, вступился звездный коллега

rus.postimees.ee
За автогонщика, показавшего нацистский жест, вступился звездный коллега
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Гонки на картах, иллюстративное фото.
Гонки на картах, иллюстративное фото. Фото: Augst / Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de/imago images/Eibner

Российский гонщик Сергей Сироткин выступил в защиту своего молодого соотечественника Артёма Северюхина, ставшего участником громкого скандала в мире автоспорта на этой неделе, пишет Autosport.com.

Спортсмен после победы на этапе чемпионата Европы по картингу продемонстрировал на подиуме жест, похожий на нацистское приветствие. Вскоре после этого команда, за которую он выступал, разорвала с ним контракт, а FIA начала расследование. Молодому гонщику грозит пожизненная дисквалификация.

«15-летний парень выиграл серьезную картинговую гонку – представьте, какие это эмоции. Вы действительно думаете, что он осознанно демонстрировал какие-то там жесты и пытался донести какую-то свою позицию? По-моему, это полный бред! На самом деле мне очень жалко Артёма. Я искренне хочу его поддержать. Очень надеюсь, что вся эта ситуация будет тщательно проанализирована и его карьера никак не пострадает из-за этой глупости», – сказал Сироткин в Телеграм-канале «Русские парни из F1».

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