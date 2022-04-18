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Otsing

В Эстонии заправки подняли цены на топливо

rus.postimees.ee
В Эстонии заправки подняли цены на топливо
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Заправка. Фото иллюстративное.
Заправка. Фото иллюстративное. Фото: Tairo Lutter

В понедельник, 18 апреля, крупнейшие в Эстонии автозаправочные станции подняли цены на моторное топливо.

В Таллинне бензин с октановым числом 95 подорожал на четыре цента до 1,839 евро за литр, передает rus.err.ee.

Цена на дизельное топливо поднялась на два цента до 1,799 евро за литр. Стоимость бензина с октановым числом 98 увеличилась на четыре цента и теперь составляет 1,889 евро за литр.

Цена на нефть поднялась в понедельник на рекордный за последние три недели уровень.

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