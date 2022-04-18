В Эстонии заправки подняли цены на топливо

В Таллинне бензин с октановым числом 95 подорожал на четыре цента до 1,839 евро за литр, передает rus.err.ee.

Цена на дизельное топливо поднялась на два цента до 1,799 евро за литр. Стоимость бензина с октановым числом 98 увеличилась на четыре цента и теперь составляет 1,889 евро за литр.