Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 6) вновь вышла на корт после двухнедельной паузы. Сейчас она начинает борьбу в Штутгарте, призом в которой, помимо места в турнирной таблице, станет роскошный Порше.
Анетт Контавейт поборется на турнире за роскошное авто
Анетт Контавейт поборется на турнире за роскошное авто
В 2019 году Контавейт была в шаге от приза, потому что прошла в Германии в финал, но была вынуждена смириться с поражением от Петры Квитовой 3:6, 6:7(2).
В этот раз фортуна может оказаться еще менее благосклонной, поскольку на турнире против Контавейт выйдет трехкратная победительница Большого Шлема и бывшая первая ракетка мира Анжелика Кербер (WTA 17).
Хотя немке и есть что предъявить в плане достижений, в поединке с Контавейт это ей пока мало помогало. Теннисистки пять раз встречались и до сих пор чаша весов склонялась в пользу Анетт Контавейт: 4–1.