Анетт Контавейт поборется на турнире за роскошное авто

В 2019 году Контавейт была в шаге от приза, потому что прошла в Германии в финал, но была вынуждена смириться с поражением от Петры Квитовой 3:6, 6:7(2).

В этот раз фортуна может оказаться еще менее благосклонной, поскольку на турнире против Контавейт выйдет трехкратная победительница Большого Шлема и бывшая первая ракетка мира Анжелика Кербер (WTA 17).