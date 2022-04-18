Умер бывший член Рийгикогу Рейн Ратас

«Без тебя этот мир опустел и стал печальным, но мы будем двигаться дальше с твоими наставлениями и моментами, которые ты нам подарил», — написал Юри Ратас.

Рейн Ратас был депутатом Рийгикогу в 2007-2011 гг. Ратас также был избран в парламент на выборах в Рийгикогу в 2015 году. В 2016 году он решил приостановить свои полномочия по состоянию здоровья. Осенью 2018 года он в итоге объявил о своей отставке.