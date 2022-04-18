Фото ⟩ В латвийский порт доставлена военная техника США

Ввезенная техника будет использоваться в военных учениях Namejs 2022, передает Rus.TVNET.

Фото: Министерство обороны

В начале мая военная техника США будет доставлена из Лиепайского порта в заранее установленные места учений, а уже в начале лета будет переправлена через океан обратно в Соединенные Штаты.

Фото: Министерство обороны

С сегодняшнего дня по 27 мая в Латвии проходит весенний этап цикла военных учений Namejs 2022. Для участия в первом этапе учений Namejs 2022 в Латвию прибудут воинские части из США, Чехии, Польши, Великобритании, Литвы и Эстонии.

Учебные задачи будут выполнять совместно солдаты союзников, которые в настоящее время развернуты в рамках расширенной боевой группы НАТО в Латвии и представляют десять стран: Албанию, Чехию, Италию, Исландию, Черногорию, Канаду, Польшу, Словакию, Словению и Испанию.

Подразделения союзников будут представлены в учениях сухопутными механизированными подразделениями, артиллерией, авиацией и десантными подразделениями, а также элементами оперативного планирования и снабжения.

Общее количество военнослужащих союзников будет составлять около 3000 человек. С 18 апреля начнется ввод и развертывание воинских частей союзников в Латвии.

Во время учений с 18 апреля по 27 мая во всех краях Латвии будет осуществляться передвижение латвийских и союзных солдат и военной техники по главным государственным и региональным дорогам.