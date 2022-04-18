EKRE призывает избавляться от памятников российской армии

Представивший законопроект депутат Рийгикогу Пауль Пуустусмаа обратил внимание на то, что актом о восстановлении независимости Эстонии от 20 августа 1991 года был преодолен этап, когда эстонское государство и народ были вынуждены участвовать в реваншистской военной политике России.

«Но при этом в Эстонии сохранился целый ряд имеющих сильное символическое значение и влияние памятников и мемориалов, которые восхваляют захватнические действия российской армии и легитимизируют оккупацию территории Эстонской Республики, — сказал Пуустусмаа. - В ситуации, когда Россия вновь начала захватническую войну в Европе, наступило время избавляться от памятников, оправдывающих русский империализм и военную политику».