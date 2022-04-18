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С начала войны зарегистрировано 80 случаев использования символики агрессора

Хенри-Лаур Аллик
С начала войны зарегистрировано 80 случаев использования символики агрессора
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Георгиевская лента.
Георгиевская лента. Фото: Sille Annuk

С начала вторжения России в Украину полиция зарегистрировала 80 случаев использования символика агрессора, 64 из которых произошли в Таллинне или Харьюмаа. Начато 14 производств.

По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Индрека Ару, по возможности с людьми, которые демонстрируют такую символику, беседуют, проводят разъяснительную работу и просят убрать символику.

«Для этих действий полиции не нужно начинать производства. Например, пограничники не пустили в Эстонию гражданина России, который демонстрировал георгиевскую ленту на своем автомобиле и в ходе беседы оправдывал убийство невинных украинцев», - сказал Ару.

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