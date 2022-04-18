С начала войны зарегистрировано 80 случаев использования символики агрессора

По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Индрека Ару, по возможности с людьми, которые демонстрируют такую символику, беседуют, проводят разъяснительную работу и просят убрать символику.

«Для этих действий полиции не нужно начинать производства. Например, пограничники не пустили в Эстонию гражданина России, который демонстрировал георгиевскую ленту на своем автомобиле и в ходе беседы оправдывал убийство невинных украинцев», - сказал Ару.