Член фракции «Отечество» в Рийгикогу Юллар Сааремяэ не согласен с позицией министра иностранных дел Эвы-Марии Лийметс и считает, что правительство должно запретить въезд в страну артистам, оправдывающим российскую агрессию.
Сааремяэ: артистам, оправдывающим российскую агрессию, необходимо запретить въезд в Эстонию
По словам Юллара Сааремяэ, принятие такого решения необходимо и за ним должна стоять воля правительства. «Эстонское государство должно принять принципиальное решение: не впускать в страну людей, которые оправдывают геноцид России в Украине и преступления путинского режима против украинского народа. Это вопрос морали. Правительство должно составить список артистов, которым запрещен въезд в страну», - заявил Сааремяэ.
На выходных министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс сказала ERR, что не считает составление такого списка оправданным: «Мы предполагаем, что организаторы возьмут на себя ответственность».
По оценке Сааремяэ, неправильно перекладывать ответственность на плечи организаторов. «У государства есть возможности, знания и компетенция для составления такого списка. У государства также есть моральное обязательство сделать это», - сказал он, добавив, что помимо запрета на въезд важно отозвать вид на жительство и визы у людей, оправдывающих российскую агрессию.