Сааремяэ: артистам, оправдывающим российскую агрессию, необходимо запретить въезд в Эстонию

По словам Юллара Сааремяэ, принятие такого решения необходимо и за ним должна стоять воля правительства. «Эстонское государство должно принять принципиальное решение: не впускать в страну людей, которые оправдывают геноцид России в Украине и преступления путинского режима против украинского народа. Это вопрос морали. Правительство должно составить список артистов, которым запрещен въезд в страну», - заявил Сааремяэ.

На выходных министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс сказала ERR, что не считает составление такого списка оправданным: «Мы предполагаем, что организаторы возьмут на себя ответственность».