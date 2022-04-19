«Прости своего убийцу, Моцарт!»

- восклицает Сальери в пьесе Питера Шеффера «Амадей», поставленной на сцене Эстонского театра драмы Карлом Лауметсом. У Шеффера Сальери не подливает Моцарту в бокал яду; версия, легшая в основу «маленькой трагедии» Пушкина давно отвергнута. Более того, в 1997 году в Милане состоялся суд, обсудивший все доказательства «за» и «против», в том числе предсмертное признание Сальери, совершенное в состоянии умопомешательства, и оправдал Сальери «за отсутствием как состава, так и события преступления». Но осадок, как говорится, остался.