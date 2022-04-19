- восклицает Сальери в пьесе Питера Шеффера «Амадей», поставленной на сцене Эстонского театра драмы Карлом Лауметсом. У Шеффера Сальери не подливает Моцарту в бокал яду; версия, легшая в основу «маленькой трагедии» Пушкина давно отвергнута. Более того, в 1997 году в Милане состоялся суд, обсудивший все доказательства «за» и «против», в том числе предсмертное признание Сальери, совершенное в состоянии умопомешательства, и оправдал Сальери «за отсутствием как состава, так и события преступления». Но осадок, как говорится, остался.
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«Прости своего убийцу, Моцарт!»
«Прости своего убийцу, Моцарт!»
32-летний Карл Лауметс – один из самых продуктивных театральных режиссеров Эстонии и, наверно, один из самых необычных: в его постановках практически невозможно увидеть один и тот же почерк; решение спектакля режиссеру диктует драматургия, и поэтому такими разными получились его работы двух последних сезонов: «Пер Гюнт» (совместная постановка «Угала» и «Ванемуйне»), «Утопия» (Русский театр), «1984» («Ванемуйне»), «Балтийская трагедия» (Линнатеатр); «Жизнь Галилея» в «Ванемуйне» к сожалению я не успел увидеть.