Вчера, 18 апреля, в 9:32 центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Лаане в Вызу (волость Хальяла). Его обнаружили соседи, передает Идаский спасательный центр.
Пожар полностью уничтожил дом, погиб его владелец
Пожар полностью уничтожил дом, погиб его владелец
Когда спасатели прибыли на место происшествия, двухэтажный жилой дом горел открытым огнем, его крыша также полыхала. Так как, по словам соседей, в доме жил одинокий 92-летний мужчина, спасатели сразу же приступили к его поиску. Через несколько минут в горящем здании обнаружили погибшего.
Пожар был локализован в 11:43, а спасательные работы завершены в 14:59. Спасателям удалось не допустить распространения огня на соседние строения, однако дом был полностью разрушен. Работы по тушению осложняли газовые баллоны, находившиеся возле дома. Причина пожара уточняется.