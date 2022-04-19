Пожар полностью уничтожил дом, погиб его владелец

Когда спасатели прибыли на место происшествия, двухэтажный жилой дом горел открытым огнем, его крыша также полыхала. Так как, по словам соседей, в доме жил одинокий 92-летний мужчина, спасатели сразу же приступили к его поиску. Через несколько минут в горящем здании обнаружили погибшего.