Основная часть военных действий сосредоточена в восточной части Украины, однако нападение на Львов на западе Украины показывает, что угроза боевых действий сохраняется по всей стране, заявил мэр Львова Андрей Садовый. В результате российского ракетного обстрела вчера во Львове погибли по меньшей мере семь человек, ранения получили 11 человек, в том числе дети, пишет Postimees.
Для подписчиков
Российские ракеты накрыли Львов, центр внутренне перемещенных лиц в Украине
Российские ракеты накрыли Львов, центр внутренне перемещенных лиц в Украине
Ключевые слова