Ср, 20.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing
Для подписчиков

Российские ракеты накрыли Львов, центр внутренне перемещенных лиц в Украине

rus.postimees.ee
Российские ракеты накрыли Львов, центр внутренне перемещенных лиц в Украине
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Украинские военные стоят рядом с шиномонтажной мастерской, разрушенной в результате авиаудара во Львове. 18 апреля 2022. Войска РФ усилили удары по инфраструктуре в рамках подготовки к полномасштабному наступлению на восток. ФОТО: Николай Тыс/AP Photo/Scanpix
Украинские военные стоят рядом с шиномонтажной мастерской, разрушенной в результате авиаудара во Львове. 18 апреля 2022. Войска РФ усилили удары по инфраструктуре в рамках подготовки к полномасштабному наступлению на восток. ФОТО: Николай Тыс/AP Photo/Scanpix Фото: Mykola Tys

Основная часть военных действий сосредоточена в восточной части Украины, однако нападение на Львов на западе Украины показывает, что угроза боевых действий сохраняется по всей стране, заявил мэр Львова Андрей Садовый. В результате российского ракетного обстрела вчера во Львове погибли по меньшей мере семь человек, ранения получили 11 человек, в том числе дети, пишет Postimees.

Согласно заявлениям Москвы, войска РФ планируют новые удары как по Киеву, так и по путям снабжения украинских сил, заявляя, что это месть за предполагаемые нападения украинских сил на территорию России. Вчера российские войска также нанесли авиаудары по Харькову, где, по официальным данным, погибли 13 человек и несколько десятков получили ранения.

Ключевые слова
Наверх