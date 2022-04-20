Российские ракеты накрыли Львов, центр внутренне перемещенных лиц в Украине

Согласно заявлениям Москвы, войска РФ планируют новые удары как по Киеву, так и по путям снабжения украинских сил, заявляя, что это месть за предполагаемые нападения украинских сил на территорию России. Вчера российские войска также нанесли авиаудары по Харькову, где, по официальным данным, погибли 13 человек и несколько десятков получили ранения.