Полезно знать: как не испортить вещь при стирке

Инструктор по продукции отдела бытовой электроники Samsung Eesti Алари Пеннар рассказал о главных принципах, соблюдение которых поможет не испортить одежду при стирке.

Ярлыки на одежде – это важно

«Хоть это может быть и лень делать, обязательно ознакомьтесь с ярлыком на предмете одежды, если вы хотите, чтобы он служил вам долго. Именно ярлык будет содержать наиболее полную информацию о том, какой способ стирки подойдет для изделия лучше всего. Многие люди ошибочно полагают, что лучший способ избавиться от заметного пятна – постирать вещь при высокой температуре и максимальных оборотах. Такой метод, однако, однозначно не для каждой ткани», – рассказал Пеннар.

В то же время эксперт говорит, что соблюдение базовых принципов ухода за одеждой поможет максимально долго сохранять вещи в хорошем состоянии, избегая их повреждения.

Температура воды

Правильно выбранная температура воды поможет избежать выцветания, растягивания и усадки вещей. То, при какой температуре следует стирать изделие, указано на ярлыке, который можно найти на любом предмете одежды. В идеале белье нужно сортировать и стирать вместе только похожие вещи.

Для стирки вещей темных оттенков и вещей, сшитых из деликатных тканей, идеально подходит холодная вода. В холодной же воде можно стирать вещи с незначительными загрязнениями и рабочую одежду.

В теплой воде следует стирать изделия из синтетических и немнущихся тканей. Также она хорошо подходит для стирки сильно загрязненной одежды или одежды с жирными пятнами.

Горячая вода идеальна для стирки белых хлопчатобумажных вещей, которые соприкасаются с телом: нижнее белье, носки, постельное белье.

Она также подходит для стирки сильно загрязненной одежды – джинсов, которые носят при работе на открытом воздухе, рабочих комбинезонов или одежды, в которой играют дети. Следует, однако, помнить, что использовать для стирки горячую воду следует только в том случае, если важнее удалить загрязнения, а не сохранить цвет.

Полоскать вещи всегда по возможности следует в холодной воде, поскольку это помогает сберечь энергию, а температура воды на этом этапе уже не имеет особого значения.

Правильный выбор режима стирки

«Сложно дать универсальную рекомендацию по выбору режима стирки, поскольку сами режимы очень различаются в зависимости от конкретной машины. У новых стиральных машин Samsung, например, есть даже умная функция AI-стирки, которая автоматически выбирает подходящую программу. Такая машина, например, следит за тем, чтобы не использовалось слишком много средства для стирки, измеряет вес, отслеживает уровень загрязнения вещей и поддерживает необходимый для стирки уровень воды», – прокомментировал Пеннар.

Режимы, предусмотренные для стирки деликатного белья и хлопка, а также имитирующие ручную стирку, как правило, довольно похожи – их следует использовать для стирки нежных тканей, таких как шелк или дамское белье. Поскольку в таких режимах преимущественно используются низкие обороты, они не так агрессивны и позволяют сберечь деликатные изделия.

При экспресс-режимах стирка, как правило, производится при высоких оборотах, что не может благоприятно сказываться на ткани, поэтому их в принципе следует избегать если не всегда, то, по меньшей мере, при стирке деликатного белья. Понятно, что бывают случаи, когда на стирку нужной вещи нет много времени, но помните, что злоупотреблять экспресс-стиркой не нужно.

Режимы, предусмотренные для стирки особо загрязненного белья, подходят для таких вещей, как рабочие джинсы, полотенца и белье с сильными загрязнениями. Такие режимы, как правило, используют высокие обороты.

Отжим

«При выборе интенсивности отжима следует руководствоваться простым принципом – чем больше оборотов, тем менее мокрым будет белье и тем быстрее оно высохнет на сушилке. В то же время, чем сильнее отжим, тем больше опасность повреждения белья», – добавил Пеннар.