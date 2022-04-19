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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Новый владелец Coca-Cola Plaza обещает не повышать цену билетов в кино

Прийт Пуллеритс
Новый владелец Coca-Cola Plaza обещает не повышать цену билетов в кино
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Кристи Эрм.
Кристи Эрм. Фото: Sander Ilvest

На прошлой неделе кинотеатр Coca-Cola Plaza, находящийся в самом центре Таллинна, стал частью сети кинотеатров Apollo, генеральный директор которой в странах Балтии Кадри Эрм заявила Postimees, что первая серьезная задача — справиться с непредсказуемой ситуацией во всем мире, которая, к сожалению, влияет и на кинобизнес.

- Когда в бизнес-цепочку добавляется новое звено и цепочка укрепляется, люди обычно задаются вопросом, не приведет ли это к росту цен.

- Для нас важно поддерживать культуру кино в Эстонии и предлагать впечатления от кино как можно большему количеству людей. Это также диктует цену билета, которую было бы готово заплатить как можно больше людей, на выбирая вместо кинотеатра другой вид развлечения. Поэтому, безусловно, наш первый шаг не будет заключаться в росте цены на билет. Нам нужно справиться с мировой ситуацией, которая влияет на всю экономику, включая кинобизнес.

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