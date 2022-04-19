ИНТЕРВЬЮ ⟩ Новый владелец Coca-Cola Plaza обещает не повышать цену билета в кино

- Когда в бизнес-цепочку добавляется новое звено и цепочка укрепляется, люди обычно задаются вопросом, не приведет ли это к росту цен.

- Для нас важно поддерживать культуру кино в Эстонии и предлагать впечатления от кино как можно большему количеству людей. Это также диктует цену билета, которую было бы готово заплатить как можно больше людей, на выбирая вместо кинотеатра другой вид развлечения. Поэтому, безусловно, наш первый шаг не будет заключаться в росте цены на билет. Нам нужно справиться с мировой ситуацией, которая влияет на всю экономику, включая кинобизнес.