На прошлой неделе кинотеатр Coca-Cola Plaza, находящийся в самом центре Таллинна, стал частью сети кинотеатров Apollo, генеральный директор которой в странах Балтии Кадри Эрм заявила Postimees, что первая серьезная задача — справиться с непредсказуемой ситуацией во всем мире, которая, к сожалению, влияет и на кинобизнес.
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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Новый владелец Coca-Cola Plaza обещает не повышать цену билетов в кино
Новый владелец Coca-Cola Plaza обещает не повышать цену билетов в кино
- Когда в бизнес-цепочку добавляется новое звено и цепочка укрепляется, люди обычно задаются вопросом, не приведет ли это к росту цен.
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