С 18 по 29 апреля в Ласнамяэ будет курсировать бесплатный беспилотный автобус. Необычный вид общественного транспорта будет передвигаться по бульвару Саарепийга по будням с 9 до 12 часов каждые 15 минут. Автобус будет делать три остановки – Virbi Maxima, Лаагна и Medicum на улице Пунанэ.
В Ласнамяэ можно прокатиться на беспилотном автобусе
Запуск автобуса связан с проектом по изучению возможностей использования беспилотного автобуса компании Auve Tech OÜ в районе, где активно пользуются общественным транспортом, а инфраструктура позволяет расширить привычный маршрут движения общественного транспорта.
«Для Таллинна беспилотные автобусы — это хорошая возможность протестировать новую технологию в сети общественного транспорта, чтобы найти решение даже в тех случаях, когда использование обычного автобуса невозможно или нецелесообразно», – сообщил вице-мэр Таллинна Андрей Новиков.
При движении автобуса большое внимание уделяется безопасности. Так, в автобусе всегда находится сотрудник, который следит за безопасностью каждого маневра и вмешивается в случае необходимости. Кроме того, беспилотный автобус оснащен различными датчиками, которые отслеживают близлежащие объекты и их движение. Если перед автомобилем оказывается пешеход или другое препятствие, автобус автоматически тормозит.
«Беспилотные автобусы — это дополнительная возможность с комфортом передвигаться по Ласнамяэ. Я рекомендую всем воспользоваться возможностью прокатиться на беспилотном автобусе в течение пробного периода. Такие проекты помогут нам двигаться вперед и делать городскую среду лучше, чище и экологичнее», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Беспилотный автобус передвигается с небольшой скоростью и не подвергает опасности других участников дорожного движения. Автобус ходит по заранее намеченному маршруту.
В автобусе восемь мест. Его ширина составляет 1,5, длина 3,5 и высота 2,4 метра. Для зарядки беспилотного автобуса используется электричество.
Проект реализован в сотрудничестве с Таллиннским транспортным департаментом.