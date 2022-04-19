В Ласнамяэ можно прокатиться на беспилотном автобусе.

Запуск автобуса связан с проектом по изучению возможностей использования беспилотного автобуса компании Auve Tech OÜ в районе, где активно пользуются общественным транспортом, а инфраструктура позволяет расширить привычный маршрут движения общественного транспорта.

«Для Таллинна беспилотные автобусы — это хорошая возможность протестировать новую технологию в сети общественного транспорта, чтобы найти решение даже в тех случаях, когда использование обычного автобуса невозможно или нецелесообразно», – сообщил вице-мэр Таллинна Андрей Новиков.

При движении автобуса большое внимание уделяется безопасности. Так, в автобусе всегда находится сотрудник, который следит за безопасностью каждого маневра и вмешивается в случае необходимости. Кроме того, беспилотный автобус оснащен различными датчиками, которые отслеживают близлежащие объекты и их движение. Если перед автомобилем оказывается пешеход или другое препятствие, автобус автоматически тормозит.

«Беспилотные автобусы — это дополнительная возможность с комфортом передвигаться по Ласнамяэ. Я рекомендую всем воспользоваться возможностью прокатиться на беспилотном автобусе в течение пробного периода. Такие проекты помогут нам двигаться вперед и делать городскую среду лучше, чище и экологичнее», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Беспилотный автобус передвигается с небольшой скоростью и не подвергает опасности других участников дорожного движения. Автобус ходит по заранее намеченному маршруту.

В автобусе восемь мест. Его ширина составляет 1,5, длина 3,5 и высота 2,4 метра. Для зарядки беспилотного автобуса используется электричество.