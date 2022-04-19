После жуткого падения у Евгения Семененко головные боли, впереди еще одно МРТ

«По словам Татьяны Николаевны Мишиной, Евгений находится в удовлетворительном состоянии, переписывается с тренерами. Головные боли по-прежнему остаются, есть болезненные ощущения в области позвоночника. Сегодня ему ещё раз будут делать МРТ головного мозга. О прогнозе выздоровления говорить пока рано. Сколько времени Евгений проведёт в больнице, пока тоже неясно. Лечение фигуриста взял под контроль главный врач Александровской больницы Юрий Павлович Линец», — говорится в заявлении, опубликованном ФФККР в социальной сети «ВКонтакте».