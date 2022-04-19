Война в Украине уменьшила стремление иностранных студентов приезжать учиться в Тарту

Если в прошлом году было подано 2054 заявки, то в этом году их всего 1328.

«В долгосрочной перспективе мы надеемся, что снижение количества заявлений в этом году будет разовым, и что ситуация с безопасностью в Восточной Европе стабилизируется, и в ближайшие годы иностранные абитуриенты будут готовы снова смело подавать заявления в Тартуский университет, — сказала руководитель приемной комиссии университета Туули Калдма.

Тартуский университет продлил прием кандидатов с украинским гражданством, которые уже находятся в Эстонии, бежали в другие места или все еще находятся в Украине и ищут возможности продолжить обучение. По словам Калдма, вуз готов принять до 250 граждан Украины, которым будет гарантирована возможность учиться бесплатно.

Меньше всего заявок было подано на магистерскую программу Нарвского колледжа «Преподавание русского языка как иностранного». Важная целевая группа для этой учебной программы — граждане России, которых университет решил в этом году не принимать. Исключение составляли случаи, когда у человека, желающего учиться, уже есть вид на жительство или долгосрочная виза Эстонии или другой страны Европейского Союза.

По сравнению с предыдущим годом было подано значительно меньше заявок на обучение по программам философии, образовательных технологий и геоинформатики городского общества.

Пока неясно, не останутся ли какие-либо учебные программы неоткрытыми из-за малого количества студентов. Руководитель приемной службы отметила, что кандидаты еще будут оцениваться и решение о приеме будет принято не позднее мая. Кроме того, прием заявлений от граждан Украины продлится до 1 июня. «Окончательная картина будет сформирована из всех поданных заявок и поступивших только в середине июня», — сказала Калдма.