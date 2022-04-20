На данный момент единственная школа синхронного плавания открылась в Эстонии 2 января 2015 года. Это парадоксально – ведь плавание является в Эстонии достаточно серьезным видом спорта, наши пловцы показывают отличные результаты, завоевывают призы на международных соревнованиях, но... Синхронистов у нас можно пересчитать по пальцам.
Станцевать и не утонуть
«Главная проблема в том, что нет воды, это тоже звучит парадоксально, - говорит Антон Ржанов, руководитель Школы водных видов спорта Эстонии. – То есть бассейны есть – в Таллинне три городских, школьные, множество СПА… Но подходящих для синхронного плавания среди них практически не найти. Нам нужен определенный стандарт – 25х25 метров с глубиной не менее 2,5 метра по всему периметру. Потому что одно дело, когда в глубину 1,80 м ныряют дети, и совсем другое, когда спортсмен ростом, например, 160-170 см делает упражнения вниз головой. Согласитесь, будет некий дискомфорт».
Тем не менее, школа существует уже седьмой год и сейчас здесь этим сложнейшим видом спорта занимается около 80 детей. А начиналось все с совсем небольшой группы – всего 11 человек.