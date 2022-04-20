Станцевать и не утонуть

«Главная проблема в том, что нет воды, это тоже звучит парадоксально, - говорит Антон Ржанов, руководитель Школы водных видов спорта Эстонии. – То есть бассейны есть – в Таллинне три городских, школьные, множество СПА… Но подходящих для синхронного плавания среди них практически не найти. Нам нужен определенный стандарт – 25х25 метров с глубиной не менее 2,5 метра по всему периметру. Потому что одно дело, когда в глубину 1,80 м ныряют дети, и совсем другое, когда спортсмен ростом, например, 160-170 см делает упражнения вниз головой. Согласитесь, будет некий дискомфорт».

«Сейчас мы оглядываемся назад, удивляемся, как это вообще все было, - вспоминает Антон. – Я был артистом балета, но по завершении карьеры решил открыть такую школу. По образованию я педагог-балетмейстер, а синхронное плавание это, по сути, балет на воде – так что области в какой-то степени смежные. Разумеется, я учился, сдал все экзамены, имею необходимые лицензии. В это же время подтянул к этому Карину Половникову – она в прошлом художественная гимнастка, занималась фитнесом, чемпионка Европы и мира... Она стала нашим тренером. Набрал группу из 11 детей. И начали занятия. Поначалу было довольно трудно. Учебные пособия по синхронному плаванию есть, однако это всё теоретический материал. Всю практику приходилось изучать самостоятельно, путём проб и ошибок. Время от времени получается поработать с тренером из Петербурга, который помогает нам при составлении соревновательных программ. Я получил уже третью, четвертую и пятую тренерские ступени. Чтобы получить пятую, необходимо было составить программу обучения на тренера – вот по ней теперь обучаются все настоящие и будущие тренеры синхронного плавания в Эстонии».