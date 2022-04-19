Как рост цен связан с замороженными в первую волну пандемии объектами недвижимости?

«В первом квартале в Таллинне была продана 2 301 квартира за общую сумму 330 миллионов евро», — сказал член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг. Это означает, что объем денег на столичном рынке квартир перестал увеличиваться, а количество сделок за год даже сократилось на десятую часть.

По данным Земельного департамента, средняя цена квадратного метра на таллиннском рынке квартир к концу первого квартала выросла почти до 2600 евро, средняя цена в квартирном исчислении осталась на уровне 2520 евро. Это на 17% больше, чем в первом квартале прошлого года, но финансовый объем сделок остался прежним, а количество сделок уменьшилось на 10%.

Хотя рост цен с одновременным снижением рыночной активности, как правило, побуждает трактовать эти данные как сигнал о неизбежном изменении цен, но, по словам Саксинга, выводы должны быть осторожными.

«Время пандемии коронавируса еще не прошло, и сегодня мы живем в далеко не обычное время, — подчеркнул он. — Спрос на квартиры никуда не делся, он, наоборот, растет. Снижение количества сделок скорее объясняется событиями, произошедшими в первую волну пандемии».

По словам Саксинга, первая волна пандемии сильно повлияла на уверенность как людей, так и разработчиков недвижимости, поэтому многие проекты были отменены или приостановлены. «Сейчас, когда квартир на рынке мало, самое время начинать работу над новыми или замороженными разработками», — объяснил Саксинг. Ожидается, что объемы сделок восстановятся в III-IV кварталах.