Хотя цены на квартиры в Таллинне в первом квартале этого года продолжали расти, количество сделок и объем рынка начали снижаться, показывает анализ LVM Kinnisvara.
Как рост цен связан с замороженными в первую волну пандемии объектами недвижимости?
«В первом квартале в Таллинне была продана 2 301 квартира за общую сумму 330 миллионов евро», — сказал член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг. Это означает, что объем денег на столичном рынке квартир перестал увеличиваться, а количество сделок за год даже сократилось на десятую часть.
По данным Земельного департамента, средняя цена квадратного метра на таллиннском рынке квартир к концу первого квартала выросла почти до 2600 евро, средняя цена в квартирном исчислении осталась на уровне 2520 евро. Это на 17% больше, чем в первом квартале прошлого года, но финансовый объем сделок остался прежним, а количество сделок уменьшилось на 10%.
Хотя рост цен с одновременным снижением рыночной активности, как правило, побуждает трактовать эти данные как сигнал о неизбежном изменении цен, но, по словам Саксинга, выводы должны быть осторожными.
«Время пандемии коронавируса еще не прошло, и сегодня мы живем в далеко не обычное время, — подчеркнул он. — Спрос на квартиры никуда не делся, он, наоборот, растет. Снижение количества сделок скорее объясняется событиями, произошедшими в первую волну пандемии».
По словам Саксинга, первая волна пандемии сильно повлияла на уверенность как людей, так и разработчиков недвижимости, поэтому многие проекты были отменены или приостановлены. «Сейчас, когда квартир на рынке мало, самое время начинать работу над новыми или замороженными разработками», — объяснил Саксинг. Ожидается, что объемы сделок восстановятся в III-IV кварталах.
За пять лет средняя цена квадратного метра на таллиннском рынке квартир в первом квартале выросла более чем на 900 евро, с 1740 евро до 2645 евро. На рынке квартир в Тарту и Пярну рост цен на фоне снижения активности сделок также продолжился.