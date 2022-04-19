Если доноров старше 45 лет стало больше, то общее снижение количества доноров вызвано тем, что более молодых доноров стало меньше, свидетельствует опубликованная во вторник статистика Института развития здоровья (TAI).

Количество доноров крови сокращается уже восьмой год. За прошлый год доноров стало меньше на 3,6 процента. Если доноров старше 45 лет за год стало больше на 15 процентов, то число более молодых доноров уменьшилось на 8, а доноров в возрасте 25-44 лет - на 6 процентов. В прошлом году женщин-доноров стало за год меньше на 2 процента, а мужчин на один процент.

В 2021 году впервые сдали кровь почти 3700 человек, что составило 13 процентов всех доноров крови.

Всего в прошлом году кровь давали 51 349 доноров, а в 2020 году — 52 282, это значит, что один донор сдавал кровь в среднем 1,8 раза в год. Этот показатель аналогичен показателям предыдущих лет.

Из-за пандемии коронавируса центрами крови по всей Эстонии донорских дней было организовано меньше. В прошлом году было в общей сложности 515, в позапрошлом 489 донорских дней, тогда как до распространения COVID-19 ежегодно проводилось более 600 таких дней.

Основной причиной отказа от донорства был низкий уровень гемоглобина.