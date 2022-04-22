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Отправить посылку в Россию: изменится ли что-то для жителей Эстонии?

София Солдатенко
, reporter
Отправить посылку в Россию: изменится ли что-то для жителей Эстонии?
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Посылки в сортировочном центре Omniva.
Посылки в сортировочном центре Omniva. Фото: Jaanus Lensment/Eesti Meedia

«Правда ли, что теперь в Россию невозможно будет отправить посылку?» - задался вопросом читатель Rus.Postimees. Несмотря на санкции и прочие ограничения, универсальное почтовое сообщение Эстонии с Россией и Беларусью сохранено, заверили в Omniva. Но некоторые изменения нас все-таки ждут.

В связи с войной в Украине международная компания экспресс-доставки грузов и документов DHL приостановила прием и доставку посылок в Россию и Беларусь, сообщила исполнительный директор компании Кристина Лаанеотс. Пауза на курьерские услуги поставлена на неопределенный срок.

Но универсальное почтовое сообщение с Россией и Беларусью у Эстонии все-таки сохранилось. По словам руководителя по связям со СМИ Omniva Кристины Хаавала, на данный момент в Россию можно посылать только отправления универсальной почтовой связи: простые и заказные письма, простые и заказные макси-письма, почтовые посылки. Для отправлений в Беларусь на данный момент ограничений нет.

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