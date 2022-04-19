Голубой-голубой: в Пярну продается дом, который гораздо старше, чем выглядит

История выставленного на продажу дома на удивление длинная и начинается с 1895 года. Дом утеплен, приведен в порядок и стал выглядеть очень жизнерадостно. Да и расположение прекрасное: недалеко и центр города, и пляж. В ухоженном саду растут вишни, черешни и яблони, а также кусты черной смородины и малины, виноград и клубника.

Ухоженный двор дома в Пярну. Фото: KV.EE

Площадь двухэтажного дома составляет 126 м2. Также во дворе имеется надворная постройка площадью 26,3 м2 и гостевые домики, которые не являются частью сделки, но об их цене можно договориться.

Эта особенность отлично подходит для тех, кто хочет заниматься сдачей жилья отдыхающим. Гости могут разместиться в самом доме или в домиках. Во дворе достаточно места, чтобы проводить там время. В надворной постройке можно постирать и помыться.

Имеется и летняя кухня. Фото: KV.EE