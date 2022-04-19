ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ⟩ Пресс-конференция Минобороны: план С, войскам РФ мешают дожди

Обзор последних событий войны в Украине дал командующий Разведывательным центром Сил обороны полковник Марго Гросберг.

Подводя итоги минувших суток на театре боевых действий в Украине, Грсоберг отметил: «Можно сказать, что, по всей вероятности, сегодня ночью был запущен ужасный план С. Российские войска перешли в наступление, особенно на востоке Украины: «Передислокация российских сил закончилась или подходит к концу. Продолжаются атаки на Мариуполь».

В последние недели, уточнил Гросберг, погода не благоприятствовала войскам РФ, шли затяжные дожди. Распутица затрудняла продвижение в регионах Украины. Но весение ливни скоро закончатся, и продвижение вооруженных сил РФ упростится.

В Украине ситуация сейчас крайне тяжелая везде: российские войска разрушают инфраструктуру по всей стране. Марго Гросберг

Полковник Гросберг обрисовал картину противостояния по регионам и городам украины: «В районе Харькова украинские части добились тактического успеха. В Мариуполе продолжаются бои. Украинцы оказывают невероятное сопротивление. В последние дни основные оставшиеся части были сосредоточены на заводе «Азовсталь», который в последние дни опять подвералгся бомбардировке российских войск. В направлении Крымы вооруженные силы РФ существенных успехов добиться не смогли».

От ответа на вопрос, чего Россия могла бы реально добиться к 9 мая, Гросберг уклонился и объяснил, что иначе ему пришлось бы раскрыть места дислокации украинских частей: «А этого я делать не хочу. Искренне надеюсь, что российские части не смогут к тому времени существенно продвинуться».

Командующийи Разведцентром отдельно подчеркнул, что в Украине ситуация сейчас крайне тяжелая везде: российские войска разрушают инфраструктуру по всей стране.