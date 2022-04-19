Спецкомиссия обратится в полицию по поводу использования компенсаций депутатом Керт Кинго

«В комиссию поступила жалоба, согласно которой член Рийгикогу Керт Кинго использовала депутатскую компенсацию для покрытия расходов третьих лиц на юридическую помощь. Комиссия рассмотрела документы и пришла к выводу о возможном нарушении закона и приняла решение передать материалы следственному органу для проверки содержащихся в них утверждений», — пояснила Сиккут. По словам Сиккут, материалы планируется передать следственным органам во вторник.

По словам вице-председателя комиссии Вальдо Рандпере (Партия реформ), Кинго отказалась давать объяснения комиссии. «На наш взгляд, было справедливо дать Керт Кинго возможность объяснить свои действия так же, как недавно было с Мартином Репинским, который получил такую ​​возможность. Кинго решила, что не хочет этого, и попросила снять вопрос с повестки дня, с чем комиссия согласилась», — отметил Рандпере.

«На решение комиссии ее отказ не повлиял», — добавил он.

В соответствии с Законом о борьбе с коррупцией специальная антикоррупционная комиссия Рийгикогу направляет материалы о возможном правонарушении следственному органу или внесудебному органу, расследующему проступок.

Керт Кинго: полиция ничего не найдет

На вопрос Postimees, смогут ли следственные органы что-то найти, Кинго ответила, что точно не найдут. «Прежде всего, я хотела бы сказать, что у нас широкий спектр расходов. Единственное требование — они должны быть связаны с работой, и мои расходы именно таковы».

«И Вальдо Рандпере из комиссии заявил, что я ничего не объяснила. Меня даже не ознакомили с содержанием жалобы, мне это было передано так, чтобы я не могла комментировать, я не видела ее и не знала о ней», — сказала Кинго, добавив, что не может дать пояснений, если не знает содержания.

Однако она обратила внимание на то, что антикоррупционная комиссия должна интересоваться расходами всех народных избранников, а не только депутатов от EKRE.